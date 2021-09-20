О Джей Мэйо стал игроком УНИКСа. На его счету свыше 500 матчей в НБА

Защитник О Джей Мэйо стал игроком УНИКСа, сообщает пресс-служба казанского клуба.

33-летний баскетболист подписал контракт, рассчитанный сроком на 1 год.

О Джэй Мэйо был выбран под 3-м номером на драфте-2008 в НБА. В первом сезоне его включили в символическую сборную лучших новичков лиги. Всего он провел в НБА 8 сезонов, сыграв 573 матча.

С 2018-го года баскетболист выступал в Латинской Америке и Китае. Ему пришлось покинуть НБА после дисквалификации из-за употребления наркотиков. УНИКС станет первым европейским клубом в карьере Мэйо.

Накануне УНИКС занял третье место в первом в истории Суперкубке Единой лиги ВТБ.