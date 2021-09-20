Татарстан попал в число 30 пилотных регионов по развитию промышленного туризма

Фото: Максим Платонов (архив)

Татарстан попал в число 30 пилотных регионов России по развитию промышленного туризма. Специальную конкурсную Акселерационную программу запустило с 4 августа Агентство стратегических инициатив при поддержке Минпромторга РФ.

Конкурс проводился среди 53 регионов России. В акселерационной программе три модуля. В частности, формирование стратегии промышленного туризма, создание экскурсий на предприятиях (включая виртуальные), разработка экскурсионных маршрутов и их продвижение.

По результатам отборочного этапа программы регионов войдут в предложения российских туроператоров и будут презентованы на зарубежных рынках. Финал Всероссийского акселератора АСИ по промышленному туризму запланирован на декабрь 2021 года.

Фото: Максим Платонов (архив)

Минпромторг Татарстана отобрало 10 республиканских предприятий для включения в программу. Среди них «Татспиртпром», КАМАЗ, ИТ-парк, Кукморский валяльно-войлочный комбинат, ЦФ «КАМА», Инженерно-производственный центр, Кукморский завод Металлопосуды, Сабинский леспромхоз, Выксунский металлургический завод и альметьевская чулочно-носочная фабрика «Алсу», сообщается на сайте ведомства.

В апреле сообщалось, что казанская епархия и ТПП Татарстана намерены развивать паломнический туризм. Кроме этого, планируется проводить выставочные и просветительские мероприятия и поддерживать социальное предпринимательство.



Татьяна Демина