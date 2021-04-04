Казанская епархия и ТПП Татарстана намерены развивать паломнический туризм

Казанская епархия и Торгово-промышленная палата намерены совместно развивать паломнический туризм. Соответствующее соглашение подписали председатель правления Торгово-промышленной палаты РТ Шамиль Агеев и митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл.

В рамках соглашения они будут реализовывать совместные духовно-просветительские проекты, способствовать популяризации духовного, культурного и этнографического наследия Татарстана. Кроме этого, планируется проводить выставочные и просветительские мероприятия и поддерживать социальное предпринимательство, сообщает RT-online.ru.

Ранее Казань стала самым недорогим городом для паломнической поездки на Пасху. Это позволило ей попасть в десятку популярных направлений.

Ольга Плешкова