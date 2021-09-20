Путин заявил, что трагедия в Перми — огромная беда для всей страны

Президент России Владимир Путин заявил, что трагедия в Перми — это огромная беда для всей страны и любые соболезнования не смогут заглушить горечь и боль потери. Так он начал встречу с главой ЦИК РФ Эллой Памфиловой по итогам выборов в Госдуму.

Фото: permkrai.ru

— Это огромная беда. И не только для семей, которые потеряли своих детей, но и для всей страны, — приводит слова главы государства пресс-служба Кремля.

Заседание правительства со слов соболезнования начал и премьер-министр России Михаил Мишустин. «Это большое горе для близких, родных, для региона и каждого из нас», — сказал председатель правительства.

Сегодня 18-летний студент пермского вуза устроил стрельбу в университете. Погибли шесть человек, еще 24 пострадали. Кадры нападения на университет опубликовали СМИ. Возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц. «Реальное время» собрало все последние новости о случившейся трагедии.

Татьяна Леухина