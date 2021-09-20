Станьте частью «Экосистемы финтех» форума Kazan Digital Week 21-24 сентября

В рамках международного форума Kazan Digital Week — 2021 пройдет секция «Экосистема финтех», DemoDay финтех-акселератора и подведение итогов серии хакатонов Digital SuperHero. Мероприятие состоится 21 — 24 сентября онлайн и офлайн в международном выставочном центре «Казань Экспо». Зарегистрироваться можно по ссылке.

На секции «Экосистема финтех» выступят представители Банка России, Ассоциации Финтех, рейтингового агентства «Эксперт РА», компаний Huawei, «Нейротренд», КПМГ в СНГ, Ак Барс Банка и другие. Обсуждения запланированы в форме панельных дискуссий и круглых столов.

Направление «Экосистема финтех» объединит в себе 11 сессий, в числе которых:

— Цифровой рубль и цифровые финансовые активы. Глобальный опыт, решения регулятора, подходы бизнеса;

— Интеграция принципов ESG — интеграция принципов устойчивого развития банковской деятельности. Поиск источников дохода от внедрения принципов устойчивого развития, кейсы российских и зарубежных интеграций ESG. Результаты внедрения;

— Операционная устойчивость бизнеса. Как в неопределенном мире обеспечить непрерывность ведения бизнеса?

— Облачные решения в финтех — применение облачных и распределенных вычислений финансовых технологий. Опыт лидеров отрасли по переходу на облачные платформы. Барьеры при переходе на облачные платформы и ограничения в отрасли;

— CX — инструменты и компетенции. Клиентоцентричная организация за счет внедрения инструментов с пользовательским опытом, кейсы банков и инструментария;

— Синергия банка и цифровых государственных сервисов — опыт внедрения федеральных и региональных суперсервисов. Сложности при разработке. Активное оказание государственных услуг, интеграция банковских сервисов в государственные услуги и встраивание государственных услуг в каналы финансовых инструментов;

— AI&ML для монетизации данных — стандартные модели для применения принципов монетизации данных в организациях. Новые классы моделей для монетизации. Опыт монетизации данных косвенным образом. Дальнейшее развитие, барьеры монетизации, применение подходов и финансовые результаты после внедрения;

— Информационная безопасность — принципы информационной безопасности в финансовом институте. Угрозы, с которыми столкнулись в 2020 году, и угроза, которую ожидает общественность в 2021 году. Методы их предотвращения;

— Enterprise Agility: масштабирование Agile на всю организацию. Успешные примеры Agile-трансформаций крупных организаций — банков, телекома и ритейла;

— Трансформация бизнес-моделей. Мастер-класс по созданию современного социального пространства для внедрения нового клиентского опыта. Опыт офиса Ак Барс Банка нового формата «Лучше»;

— Как создавать востребованные продукты? Опыт больших компаний и стартапов в запуске финтех-продуктов.

Также на площадке форума будет работать стенд Ак Барс Банка, где будут презентованы сервис «Забота» для получения социальных выплат, офис нового формата «Лучше», нейролаборатория пользовательского опыта, виртуальная карта OneTwoTrip, а также представлены терминалы видеовалидации по лицу Face2.

Напомним, международный форум Kazan Digital Week — 2021 ориентирован на разработчиков и пользователей цифровых интеллектуальных технологий, созданных на их основе систем, сервисов и услуг. Мероприятие проводит Кабинет Министров Республики Татарстан под эгидой Правительства Российской Федерации. Среди организаторов форума — Ассоциация содействия цифровому развитию РТ, Ак Барс Банк, ГБУ «Безопасность дорожного движения», группа компаний Innostage, Инвестиционно-венчурный фонд Татарстана и другие.

Помимо секции «Экосистема финтех» на Kazan Digital Week — 2021 также планируется обсудить интеллектуальные транспортные системы, ситуационные центры, цифровую индустрию 4.0, кибербезопасность, инновации, интегрированные в бизнес, цифровые технологии в сфере образования, культуры и здравоохранения.

Возможен платный и бесплатный формат участия. Подробности можно узнать по ссылке.

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ПАО «АК БАРС» БАНК

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