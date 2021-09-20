Президент Татарстана отправил телеграмму губернатору Пермского края

Президент Татарстана Рустам Минниханов отправил телеграмму губернатору Пермского края Дмитрию Махонину. Ее текст есть в распоряжении «Реального времени».

Минниханов выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших в результате стрельбы в Пермском государственном университете.

— Эта чудовищная трагедия острой болью отозвалась в сердце каждого жителя Республики Татарстан. Трудно подобрать слова, которые выражают наш общий гнев и возмущение еще одним бесчеловечным, жестоким и циничным преступлением в стенах учебного заведения, — говорится в телеграмме.

Президент РТ пожелал всем пострадавшим скорейшего выздоровления, а семьям погибших — сил, мужества и терпения, чтобы пережить непомерное горе.

Ранее Минниханов выразил соболезнования после стрельбы в Пермском государственном университете (ПГНИУ), где 20 сентября студент открыл стрельбу.

Алексей Нечаев