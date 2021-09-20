Петр Толстой выиграл выборы в своем одномандатном округе в Москве
Вице-спикер Госдумы седьмого созыва Петр Толстой выиграл выборы в Люблинском одномандатном округе Москвы, сообщает ТАСС.
Ранее на выборах в Госдуму по Кунцевскому одномандатному округу Москвы сообщалось, что побеждает телеведущий Евгений Попов, баллотирующийся от «Единой России». За него проголосовали 35,17% избирателей — результат после обработки 100% протоколов, писали «РИА Новости».ОбществоВласть
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