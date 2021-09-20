Телеведущий Евгений Попов побеждает на выборах в Госдуму по своему одномандатному округу в Москве

На выборах в Госдуму по Кунцевскому одномандатному округу Москвы побеждает телеведущий Евгений Попов, баллотирующийся от «Единой России». За него проголосовали 35,17% избирателей — результат после обработки 100% протоколов, сообщает «РИА Новости».

По результатам обработки 95,05% итоговых протоколов партия «Единая Россия» набрала 49,63% голосов избирателей по партийному списку в Госдуму. КПРФ набрала 19,2% голосов, ЛДПР — 7,48%, чуть меньше партия «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» — 7,43%. Партия «Новые люди» набрала 5,4% голосов.