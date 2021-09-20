На фестивале «Вкусная Казань» съели 10 тонн еды

Фото: Максим Платонов

Гастрономический фестиваль «Вкусная Казань», проходивший в минувшие выходные, посетили более 30 тыс. человек. За два дня было съедено до 10 тонн еды и выпито более 2 тыс. литров напитков.

— Как и ожидалось, фестиваль стал одним из самых посещаемых мероприятий в городе, даже несмотря на холодную осеннюю погоду, — заявила глава Комитета по развитию туризма Казани Дарья Санникова.

В нем приняли участие более 60 лучших ресторанов и кафе города. Впервые были представлены хот-доги халяль, кафе мексиканской кухни, гости также могли попробовать венгерские лепешки — лангош, тако на треугольниках, национальные гавайские блюда и многое другое. Кроме того, было представлено большое количество фермерской продукции — от сыров и меда до специй и хлеба, организованы конкурсы, ди-джей сеты, дегустации, гастрономические шоу.

Наибольшей популярностью у посетителей пользовались такие фишки этого года, как битва бабушек и гильдии шеф-поваров, мастер-классы от известных кулинаров. Гости оценили фермерскую аллею, где разместились ведущие производители республики, а также специально привезенный двухметровый царь-самовар, который способен за раз напоить более 1,2 тыс. человек чаем по старинным рецептам.

О том, как прошел фестиваль, читайте в материале «Реального времени».