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В Казани прокуратура предостерегла УК за необеспечение подготовки сетей к отопительному сезону

09:33, 20.09.2021
В Казани прокуратура предостерегла УК за необеспечение подготовки сетей к отопительному сезону
Фото: прокуратура РТ

Прокуратура Ново-Савиновского района Казани проверила, готовы ли управляющие компании, товарищества собственников жилья и жилищно-строительные кооперативы к предстоящему отопительному сезону, сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Выяснилось, что четыре УК не в полном объеме провели работы по опрессовке и промывке сетей в многоквартирных жилых домах. Это поставило под угрозу срыва начало отопительного сезона.

Прокуратура объявила руководителям указанных управляющих организаций предостережения о недопустимости нарушений закона.

Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

В Казани к начавшемуся отопительному сезону подготовлены 5 785 многоквартирных домов.

Маргарита Головатенко
Общество Татарстан

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