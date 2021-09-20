В Казани прокуратура предостерегла УК за необеспечение подготовки сетей к отопительному сезону
Прокуратура Ново-Савиновского района Казани проверила, готовы ли управляющие компании, товарищества собственников жилья и жилищно-строительные кооперативы к предстоящему отопительному сезону, сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.
Выяснилось, что четыре УК не в полном объеме провели работы по опрессовке и промывке сетей в многоквартирных жилых домах. Это поставило под угрозу срыва начало отопительного сезона.
Прокуратура объявила руководителям указанных управляющих организаций предостережения о недопустимости нарушений закона.
В Казани к начавшемуся отопительному сезону подготовлены 5 785 многоквартирных домов.
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