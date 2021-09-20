Кадыров лидирует с более 99% голосов на выборах главы Чечни после обработки 53% протоколов
Действующий глава Чечни Рамзан Кадыров набирает 99,63% голосов по итогам обработки 53,28% протоколов на выборах руководителя региона, пишет ТАСС.
Кандидат от партии «Справедливая Россия — За правду» Иса Хаджимурадов получает 0,19% голосов, кандидат от КПРФ Халид Накаев — 0,15%.
Кадыров является главой Чеченской Республики с 5 апреля 2011 года.ОбществоВласть
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым