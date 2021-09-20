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Кадыров лидирует с более 99% голосов на выборах главы Чечни после обработки 53% протоколов

09:24, 20.09.2021
Кадыров лидирует с более 99% голосов на выборах главы Чечни после обработки 53% протоколов
Фото: chechnya.gov.ru

Действующий глава Чечни Рамзан Кадыров набирает 99,63% голосов по итогам обработки 53,28% протоколов на выборах руководителя региона, пишет ТАСС.

Кандидат от партии «Справедливая Россия — За правду» Иса Хаджимурадов получает 0,19% голосов, кандидат от КПРФ Халид Накаев — 0,15%.

Кадыров является главой Чеченской Республики с 5 апреля 2011 года.

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