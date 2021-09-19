«Единая Россия» лидирует на выборах в Госдуму после обработки 15,01% протоколов
Партия «Единая Россия» набирает 41,17% голосов избирателей по партийному списку в Госдуму. Такие данные приводит ЦИК России по результатам обработки 15,01% итоговых протоколов.
Второе место — у партии КПРФ. У нее 23,9% голосов. Третье — у ЛДПР (9,07%). Затем идут «Новые люди» (7,32%) и «Справедливая Россия» (6,97%), пишет ТАСС.
«Реальное время» ведет трансляцию заключительного дня голосования и подведения итогов выборов в Госдуму России.ОбществоВласть
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