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«Единая Россия» лидирует на выборах в Госдуму после обработки 15,01% протоколов

22:31, 19.09.2021
«Единая Россия» лидирует на выборах в Госдуму после обработки 15,01% протоколов
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Партия «Единая Россия» набирает 41,17% голосов избирателей по партийному списку в Госдуму. Такие данные приводит ЦИК России по результатам обработки 15,01% итоговых протоколов.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Второе место — у партии КПРФ. У нее 23,9% голосов. Третье — у ЛДПР (9,07%). Затем идут «Новые люди» (7,32%) и «Справедливая Россия» (6,97%), пишет ТАСС.

«Реальное время» ведет трансляцию заключительного дня голосования и подведения итогов выборов в Госдуму России.

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