Умер Джимми Гривз — один из лучших бомбардиров в истории английского футбола

Фото: ФК «Тоттенхэм»

Скончался известный английский футболист Джимми Гривз. Об этом сообщается на официальном сайте «Тоттенхэма».

Гривз скончался в возрасте 81 года, причины смерти не уточняются.



Джимми Гривз — победитель чемпионата мира в 1966 году в составе сборной Англии, за которую забил 44 гола в 57 матчах.

Он является лучшим бомбардиром в истории высшего дивизиона английского чемпионата. В его активе 357 забитых мячей. Также он удерживает первую строчку в списке лучших снайперов в истории «Тоттенхэма» (266 голов), вместе с которым выигрывал Кубок обладателей кубков.

Напомним, ранее стало известно о смерти известного баскетбольного тренера Душана Ивковича.