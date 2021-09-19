Малькевич прокомментировал ситуацию с иностранным журналистом на избирательном участке в Татарстане

Первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества Александр Малькевич прокомментировал ситуацию с иностранным журналистом на УИК №2822.



Он сообщил, что вчера при мониторинге ему попалась история в ЖК «Радужный» в поселке Осиново Зеленодольского района, где появился иностранный журналист от издания Independent. Он назвал историю постановочной. Малькевич счел странным в том числе то, что иностранный журналист приехал не в саму Казань, а в небольшой населенный пункт.

«Много раз объясняли: важно, чтоб в иностранном СМИ вышел репортаж обо всем, как все плохо и страшно. А если этот деятель не покинул республику, то надо быть бдительным, потому что желание раскачать многонациональный мир здесь — серьезная тема. Оливер Кэролл его зовут, это московский корреспондент Independent», — сказал он.

«По его публикациям вижу, что в Иннополисе он тоже побывал, видео там записывал. Поглядим, что там будет. Поскольку он подбирает странные видео, он будет рассказывать про странные компании, переодетых людей, которые блуждают по участку», — выразил уверенность Малькевич.

Фото: скриншот

На избирательный участок №2822 приехал журналист британского издания Independent. В Центре общественного наблюдения Татарстана сообщили, что там партия «Яблоко» пыталась устроить скандал — это зафиксировали видеокамеры.

Маргарита Головатенко