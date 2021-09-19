В Казани в кинотеатре «Мир» можно посетить бесплатный показ фильма

В выходные в Казани и республике проходит много мероприятий. Министр культуры РТ Ирада Аюпова рассказала про еще одно.

Она предложила обратить внимание на показ фильма «Исәнмесез?» Ильдара Ягафарова в кинотеатре «Мир». Министр рассказала, что посмотреть кино можно бесплатно по предварительной записи. Эта кинокартина произвела большое впечатление на Казанском фестивале мусульманского кино.

В прошлом году в Казанском аэропорту команда татарстанского художественного фильма «Исәнмесез?» отсняла необходимые для кино сцены.

Алексей Нечаев