Чижов считает доклад Европарламента вмешательством в дела России

Постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов отреагировал на принятый Европарламентом доклад по России. Он считает, что документ нужно будет цитировать в учебниках как «классический образец вмешательства».

— Вмешательство в избирательный процесс, вмешательство в политическую жизнь, и, помимо охаивания нынешних российских властей, там (в докладе — прим. ред.) прописано, какой должна быть российская власть, каким должен быть российский парламент, прописаны конкретные указания России, как ей надо поменять свое избирательное законодательство, и так далее, — сказал Чижов.

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Он отметил, что резолюция Европарламента «полна откровенных глупостей, вплоть до фактологических ошибок», сообщает «РИА Новости». Несколько дней назад Европейский парламент утвердил «жесткий» доклад по отношениям ЕС с Россией.

Летом комитет Европейского парламента по иностранным делам утвердил доклад по политическим отношениям Евросоюза с Россией. Документ поддержали 56 членов комитета, девять выступили против, пять воздержались.

Так, евродепутаты призвали ЕС не признавать российский парламент, если выборы в Госдуму «пройдут с нарушением демократических принципов и международного права». В этом случае Евросоюзу предлагается рассмотреть возможность приостановки участия Москвы в международных парламентских ассамблеях.

Алексей Нечаев