На избирательных участках в Татарстане было семь кратковременных сбоев в работе камер
За прошедшую ночь «Ростелеком» не нашел сбоев в работе камер на избирательных участках на выборах депутатов в Государственную Думу, сообщил глава Центризбиркома РТ Андрей Кондратьев на брифинге в Едином информационном центре РТ.
«2 810 участков, мы понимаем, что это порядка пяти тысяч камер. Есть районы, где были отключения электроэнергии. Камеры дают небольшой сбой — за прошедшую ночь было семь кратковременных отключений камер. По каждому из них будет составлен акт», — сказал он.
Кондратьев отдельно напоминает, что до 14.00 принимаются заявки на голосование на дому. Можно позвонить в УИК и оставить устное обращение или передать через доверенных лиц непосредственно на УИК.
— Как показали прошедшие два дня, это колоссальная нагрузка на УИКи, но мы с этим справимся, — отметил глава ЦИКа.
«Реальное время» ведет текстовую трансляцию Единого дня голосования.
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