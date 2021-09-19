На избирательных участках в Татарстане было семь кратковременных сбоев в работе камер

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

За прошедшую ночь «Ростелеком» не нашел сбоев в работе камер на избирательных участках на выборах депутатов в Государственную Думу, сообщил глава Центризбиркома РТ Андрей Кондратьев на брифинге в Едином информационном центре РТ.

«2 810 участков, мы понимаем, что это порядка пяти тысяч камер. Есть районы, где были отключения электроэнергии. Камеры дают небольшой сбой — за прошедшую ночь было семь кратковременных отключений камер. По каждому из них будет составлен акт», — сказал он.

Кондратьев отдельно напоминает, что до 14.00 принимаются заявки на голосование на дому. Можно позвонить в УИК и оставить устное обращение или передать через доверенных лиц непосредственно на УИК.

— Как показали прошедшие два дня, это колоссальная нагрузка на УИКи, но мы с этим справимся, — отметил глава ЦИКа.

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

«Реальное время» ведет текстовую трансляцию Единого дня голосования.

Маргарита Головатенко