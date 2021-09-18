Как проходит фестиваль на Профсоюзной: экскурсии, мастер-классы, своп-маркет и дочка Сладковского

Фото: Максим Платонов

Сегодня на главной клубной улице города проходит фестиваль «Профсоюзная». Перекрыта ее значительная часть, от Астрономической до Чернышевского. Это создает некоторую проблему для водителей, которые порой вынуждены стоять прямо на перекрестке.



На пешеходной территории можно поиграть в пинг-понг, понаблюдать за игрой в настольный теннис, послушать экскурсии от блогера Джамили Лукмановой, купить книгу или винил, поболеть за уличных танцоров (и даже поучаствовать в конкурсе), посмотреть спектакль в формате дискотеки от фонда «Живой город» «Сережа» прямо на парковке отеля «Ногай», понаблюдать за работами стрит-арт художников, разрисовывающих забор в районе улицы Рахматуллина.



Участвуют в фестивале и местные заведения. Некоторые ограничились скидками для обладателей браслетов «Я проголосовал!» (это единственная форма агитации на фестивале), в баре Zero проходит своп-маркет, где можно обменять одежду на чужую понравившуюся, а в баре Kommunalka — послушать лекции («Реальное время» попало на рассказ о том, как сделать свой бар экологичным). Кроме того, некоторые заведения организовали здесь свои корнеры с хот-догами, бургерами и другой едой. Отметим, что часть баров никак не участвуют в фестивале напрямую, хотя и им на пользу идет поток. При этом заведения соблюдают стандартное расписание — некоторые начали работать только с пяти вечера, хотя сама «Профсоюзная» стартовала в три.

Большой популярностью пользуются мастер-классы по росписи шоперов и значков. На гринмаркете продаются комнатные цветы и зелень. Основные посетители фестиваля — люди студенческого и выше возраста.

Главным организатором фестиваля стала мэрия, о своем участии активно заявляет Комитет по делам детей и молодежи, для его нового председателя Минтимера Нугманова это первое крупное мероприятие.

Вечером начались выступления гостей — дуэта VOLAC, Тоси Чайкиной (петербургской певицы, которая, давно известна в поп-тусовке, но как выяснилось, еще и является дочерью руководителя Государственного симфонического оркестра РТ Александра Сладковского), Владимира Золотухина (Zoloto) и Антохи MC.

Радиф Кашапов