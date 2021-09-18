Сын Квартальнова заявлен 13-м нападающим за «Ак Барс» на матч с «Сочи»

Тренерский штаб «Ак Барса» определился с составом на игру против «Сочи» в рамках Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Матч состоится в Казани и начнется в 17:30 по мск.

Резервным нападающим в составе казанской команды заявлен 19-летний Александр Квартальнов. Сын главного тренера «барсов» Дмитрия Квартальнова еще ни разу не выходил за «Ак Барс» в КХЛ.

Также в состав казанцев вернулся защитник Никита Лямкин и форвард Пер Линдхольм. Вне заявки, по сравнению с предыдущим матчем, остались Роман Рукавишников, Иван Меховов и Артур Бровкин.