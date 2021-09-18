В МВД призвали наказывать за передачу банковских карт третьим лицам

Замначальника главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России Владислав Горкавцев заявил, что банкам в России для борьбы с мошенничеством следует предусмотреть ответственность своих клиентов за передачу платежных карт третьим лицам.

— Когда человек заводит карту, мне кажется, в договоре должно быть прописано, что передача карты третьему лицу влечет ответственность: то ли он попадает в черный список, то ли он в будущем получит какие-то негативные последствия и так далее, — сказал он.

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По его словам, злоумышленники часто просят граждан открыть и передать в их пользование банковские карты, сообщает «РИА Новости».

Летом в Управлении МВД России по Казани подвели итоги за первые 6 месяцев этого года. Особое внимание в ходе совещания было уделено обсуждению вопросов противодействия мошенничествам и кражам с банковских карт через интернет и телефон, сообщили в пресс-службе ведомства. За полгода количество зарегистрированных преступлений в этой сфере увеличилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.



Алексей Нечаев