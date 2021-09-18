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Завтра казанцы смогут пройти вакцинацию от гриппа на избирательных участках

15:38, 18.09.2021 Сюжет:  Выборы в Госдуму РФ
Завтра казанцы смогут пройти вакцинацию от гриппа на избирательных участках
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Казани завтра, 19 сентября, в единый день голосования, на 187 участках можно будет сделать прививку от гриппа. Пункты вакцинации будут работать с 8.00 до 20.00.

В Авиастроительном районе Казани привиться от гриппа можно в 23 избирательных пунктах, в Ново-Савиновском — в 27. В Кировском и Московском районах будут работать 69 прививочных кабинетов, в Советском — 37. Для избирателей, проживающих на территории Вахитовского района, пункты вакцинации будут открыты на 26 участках, для избирателей Приволжского — на 38.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Список адресов опубликован на сайте Минздрава Татарстана. Для вакцинации используют препарат «Ультрикс Квадри».

Также в столице Татарстана открыты девять пунктов вакцинации в торговых и культурных центрах. Они работают с 10.00 до 20.00, «Реальное время» публиковало список. Прививку от гриппа можно сделать и в поликлинике по месту жительства, сообщает пресс-служба Минздрава республики.

Татьяна Леухина
ОбществоВластьМедицина Татарстан

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