Завтра казанцы смогут пройти вакцинацию от гриппа на избирательных участках

В Казани завтра, 19 сентября, в единый день голосования, на 187 участках можно будет сделать прививку от гриппа. Пункты вакцинации будут работать с 8.00 до 20.00.

В Авиастроительном районе Казани привиться от гриппа можно в 23 избирательных пунктах, в Ново-Савиновском — в 27. В Кировском и Московском районах будут работать 69 прививочных кабинетов, в Советском — 37. Для избирателей, проживающих на территории Вахитовского района, пункты вакцинации будут открыты на 26 участках, для избирателей Приволжского — на 38.



Фото: realnoevremya.ru (архив)

Список адресов опубликован на сайте Минздрава Татарстана. Для вакцинации используют препарат «Ультрикс Квадри».

Также в столице Татарстана открыты девять пунктов вакцинации в торговых и культурных центрах. Они работают с 10.00 до 20.00, «Реальное время» публиковало список. Прививку от гриппа можно сделать и в поликлинике по месту жительства, сообщает пресс-служба Минздрава республики.

Татьяна Леухина