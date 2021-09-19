В Казани установили мемориальную доску на доме, где жила татарская певица Вафира Гизатуллина
В Казани установили мемориальную доску на доме, где жила татарская певица, заслуженная артистка РСФСР, народная артистка ТАССР Вафира Гизатуллина. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте префектуры «Старый город» ИК Казани.
Доску с портретом артистки установили на фасаде дома №7 по улице Татарстан, в котором она прожила 19 лет — с 1981 по 2000 годы.
Премьер-министр РТ Алексей Песошин подписал постановление об установке мемориальной доски Гизатуллиной в феврале. С предложением установить памятную табличку ранее обращалось Министерство культуры РТ и Татарская государственная филармония имени Габдуллы Тукая.
Справка
Вафира Гизатуллина — известная татарская певица, народная артистка Татарской АССР. Она родилась 13 февраля 1946 года в д. Камаево Бондюжского (ныне — Менделеевского) района Татарской АССР. В 1965 году окончила Казанское музыкальное училище, в 1974 году — Казанскую консерваторию по классу вокала Валентины Лазько.
В 1974—1975 годах была солисткой Татарского академического театра оперы и балета имени Мусы Джалиля. В 1975—1994 годах стала ведущей солисткой Татарской государственной филармонии имени Габдуллы Тукая. Выступала с гастролями в США, Австрии, Германии и на Кубе. Вафира Гизатуллина погибла в автокатастрофе 17 сентября 2001 года.
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