В Казани установили мемориальную доску на доме, где жила татарская певица Вафира Гизатуллина

В Казани установили мемориальную доску на доме, где жила татарская певица, заслуженная артистка РСФСР, народная артистка ТАССР Вафира Гизатуллина. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте префектуры «Старый город» ИК Казани.

Доску с портретом артистки установили на фасаде дома №7 по улице Татарстан, в котором она прожила 19 лет — с 1981 по 2000 годы.

Премьер-министр РТ Алексей Песошин подписал постановление об установке мемориальной доски Гизатуллиной в феврале. С предложением установить памятную табличку ранее обращалось Министерство культуры РТ и Татарская государственная филармония имени Габдуллы Тукая.