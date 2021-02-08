В Казани установят мемориальную доску на доме, где жила татарская певица Вафира Гизатуллина
В Казани появится мемориальная доска на доме, где жила известная татарская певица Вафира Гизатуллина. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.
Мемориальную доску установят на фасаде здания по улице Татарстан, 7. С предложением установить памятную табличку ранее обращалось Министерство культуры РТ и Татарская государственная филармония имени Габдуллы Тукая.
На доске будет написан текст на татарском и русском языках: «В этом доме в 1981—2000 годах жила известная татарская певица, заслуженная артистка РСФСР, народная артистка ТАССР Вафира Мухаметдиновна Гизатуллина».
На прошлой неделе кабмин Татарстана постановил установить мемориальную доску для увековечения памяти заместителя председателя Президиума Верховного Совета ТАССР Шакира Ахтямова на фасаде здания по улице Николаева, 5.
Справка
Вафира Гизатуллина — известная татарская певица, народная артистка Татарской АССР. Она родилась 13 февраля 1946 года в д. Камаево Бондюжского (ныне — Менделеевского) района Татарской АССР. В 1965 году окончила Казанское музыкальное училище, в 1974 году — Казанскую консерваторию по классу вокала Валентины Лазько.
В 1974-1975 годах была солисткой Татарского академического театра оперы и балета имени Мусы Джалиля. В 1975-1994 годах стала ведущей солисткой Татарской государственной филармонии имени Габдуллы Тукая. Выступала с гастролями в США, Австрии, Германии и на Кубе. Гизатуллина погибла в автокатастрофе 17 сентября 2001 года.
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