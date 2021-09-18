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Кондратьев: татарстанцы стали на треть реже звонить в ЦИК, чтобы найти свой участок

10:00, 18.09.2021 1
Кондратьев: татарстанцы стали на треть реже звонить в ЦИК, чтобы найти свой участок
Фото: Ринат Назметдинов

На идущих сейчас выборах депутатов Госдумы татарстанцы примерно на треть реже, чем раньше, звонят в ЦИК республики с вопросом о том, как им найти свой участок и где проголосовать. Этим наблюдением поделился Андрей Кондратьев, председатель ЦИК РТ. Такое серьезное улучшение навыков ориентирования населения на местности он объясняет тем, как широко развернута сеть информирования о выборах в республике.

Напомним, чтобы найти свой избирательный участок, можно воспользоваться следующими ресурсами:

  • На сайте cikrf.ru есть сервис по поиску своего избирательного участка: нужно лишь ввести свой адрес, и вы получите информацию об избирательной комиссии, помещении для голосования, также на экран будет выведена карта.
  • Адрес своей избирательной комиссии можно узнать и на федеральном портале госуслуг gosuslugi.ru, но при условии, что ваша учетная запись авторизована.
  • С помощью сервисов, запущенных ЦИК РТ: на сайте мойголос.онлайн и в
    мессенджере Telegram, где запущен чат-бот «Мой избирательный участок». Там тоже необходимо ввести адрес, и чат-бот подскажет адрес избирательного участка.

Людмила Губаева
Общество Татарстан

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 10:28
    Так в УмГ же можно посмотреть где твой участок. Все так и делают.
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