Австралия выразила сожаление из-за решения Франции отозвать посла

Официальный представить австралийского МИДа Марис Пейн заявил, что Австралия сожалеет о решении французских властей отозвать своего посла для консультаций. Решение Париж принял после срыва контракта по подводным лодкам со стороны Канберры в пользу сотрудничества с Вашингтоном, сообщает «Коммерсантъ».

— С сожалением отмечаем решение Франции отозвать посла в Австралии для консультаций после решения о проекте Attack Class. Австралия понимает глубокое разочарование Франции нашим решением, — говорится в сообщении.

Фото: pixabay.com

Отмечается, что Канберра считает Париж важным партнером в Индо-Тихоокеанском регионе.

Ранее Австралия, Соединенные Штаты и Великобритания объявили о создании трехстороннего партнерства в области безопасности и обороны AUKUS. В течение следующих полутора лет они будут работать над передачей Австралии технологии.

Алексей Нечаев