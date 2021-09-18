В Набережных Челнах впервые в Татарстане провели операцию на легкие через прокол в бедре

В больнице скорой медицинской помощи Набережных Челнов впервые в Татарстане провели операцию по лечению хронической тромбоэмболической легочной гипертензии. 68-летнюю пациентку избавили от тромбов в легких через маленький прокол в бедре.

Опасность этого заболевания в том, что после острой тромбоэмболии легочной артерии у пациента не полностью рассасываются тромбы. Они превращаются в волокнистую ткань в ветвях артерий, которая заполняет просвет и создает препятствия кровотоку. Обычно хирурги удаляют тромбы, «вскрывая» их. Но такое вмешательство сопряжено с высоким риском. А помочь такой операцией можно только половине пациентов.



Челнинские медики перед серьезной операцией тщательно исследовали легкие пациентки, провели системный тромболизис — растворение тромбов в легочной артерии, но этот метод лечения не принес результатов.

«Суть операции состоит в введении через маленький разрез специального баллона и последовательном его расширении закрытых тромбами легочных сосудов. После чего восстанавливается кровоток в сосудах легких, что приводит к снижению давления в легочной артерии, исчезновению проявлений сердечной недостаточности и улучшению состояния легких и сердца пациента», — говорится в сообщении в аккаунте больницы в Instagram.

Операция прошла успешно, пациентке еще предстоит ангиопластика легочных артерий с интервалом в 3-4 недели, чтобы избежать осложнений.



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