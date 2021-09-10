Татарстанские врачи удалили женщине опухоль в голове размером с теннисный мяч

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане врачи удалили женщине опухоль в голове размером с теннисный мяч. Операция длилась 7 часов. Сейчас пациентка восстанавливается после нее.

Первоначально женщина обратилась к неврологу из-за головной боли. После обследований специалисты диагностировали аутоиммунную болезнь, при которой разрушается миелин белого вещества центральной или периферической нервной системы. Пациентка лечилась, но потом перестала принимать назначенные препараты.

Однако в последние годы ей стало хуже: шаткая походка, трудности с глотанием и слабость в руках. Только после того, как женщина дома потеряла сознание, она обратилась к врачам, сообщили в РКБ.

Этим летом в Нижнекамске врачи удалили 62-летней пациентке 20-килограммовую опухоль. В 2015 году у женщины появилось рожистое воспаление правой руки. Через год пациентка заметила, что ее рука начала увеличиваться в размерах, и со временем состояние ухудшалось.



Татьяна Демина