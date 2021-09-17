В Татарстан на выборы прибыла миссия наблюдателей стран СНГ

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстан прибыла миссия наблюдателей стран СНГ. Об этом сообщил глава ЦИК РТ Андрей Кондратьев в ходе брифинга.

Фото: realnoevremya.ru

За ходом голосования на избирательных участках республики в первый день выборов следили 12,9 тысячи наблюдателей и членов-комиссии с правом совещательного голоса. От Общественной палаты республики Татарстан за выборами наблюдали более 3 тысяч человек.

— Обращений о нарушении избирательного законодательства в ЦИК Республики Татарстан не поступало, — отметил Кондратьев.



В Татарстане, по данным системы ГАС «Выборы», в первый день выборов в Госдуму проголосовали 32,1% избирателей.



Татьяна Леухина