В Татарстане в первый день выборов проголосовали 32,1% избирателей
В Татарстане, по данным системы ГАС «Выборы», в первый день выборов в Госдуму проголосовали 32,1% избирателей. Об этом сообщил глава ЦИК республики Андрей Кондратьев в ходе брифинга.
Вне помещений избирательных участков проголосовали 5,47% избирателей республики. Кондратьев заметил, что из-за пандемии в Татарстане выросло количество желающих проголосовать на дому.
Системой «Мобильный избиратель» воспользовались 40 344 жителя республики. Для сравнения: в прошлом году, на выборах президента РТ, данной услугой воспользовались 17 273 человека.
В Татарстане активным избирательным правом обладают 2 931 939 жителей республики.
В республике открыли 46 дополнительных участков: в больницах, СИЗО, аэропортах, вокзалах.
Напомним, по состоянию на 15:00 в Татарстане явка составляла 18%.
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