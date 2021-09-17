В Татарстане в первый день выборов проголосовали 32,1% избирателей

В Татарстане, по данным системы ГАС «Выборы», в первый день выборов в Госдуму проголосовали 32,1% избирателей. Об этом сообщил глава ЦИК республики Андрей Кондратьев в ходе брифинга.

Вне помещений избирательных участков проголосовали 5,47% избирателей республики. Кондратьев заметил, что из-за пандемии в Татарстане выросло количество желающих проголосовать на дому.

Системой «Мобильный избиратель» воспользовались 40 344 жителя республики. Для сравнения: в прошлом году, на выборах президента РТ, данной услугой воспользовались 17 273 человека.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Татарстане активным избирательным правом обладают 2 931 939 жителей республики.

В республике открыли 46 дополнительных участков: в больницах, СИЗО, аэропортах, вокзалах.

Напомним, по состоянию на 15:00 в Татарстане явка составляла 18%.

Татьяна Леухина