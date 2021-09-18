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Сегодня в Татарстане прогнозируется небольшой дождь и до +12 градусов

06:24, 18.09.2021
Сегодня в Татарстане прогнозируется небольшой дождь и до +12 градусов
Фото: tatarmeteo.ru

В субботу, 18 сентября, в Татарстане прогнозируется облачная погода с прояснениями. Местами небольшой дождь.

Ветер северо-западный умеренный, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Максимальная температура воздуха днем составит +7... +12 градусов. В Казани ожидается от +8 до +10 градусов. В Набережных Челнах синоптики прогнозируют +8... +11 градусов.

Общество Татарстан

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