Теплоход с ВИА «Волга-Волга» и стендаперами отправился из Казани в Чебоксары вместо Самары — прокуратура начала проверку

Татарская транспортная прокуратура начала проверку соблюдения прав пассажиров в связи с изменением маршрута движения теплохода «Ф. Панферов», на котором выступали участники клуба «Стендап Казань» и ВИА «Волга-Волга». Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Судно арендовали на период с 15 по 17 сентября для проведения мероприятия. Из-за плохих погодных условий в акватории Волги по согласованию с пассажирами теплоход вместо Самары отправился по маршруту Казань — Чебоксары — Казань.

На борту было 108 пассажиров и 26 членов экипажа. Теплоход вернулся в казанский пассажирский речной порт 17 сентября в 12.00.

На место выехал и.о. Татарского транспортного прокурора. Никаких жалоб от пассажиров не было. Транспортная прокуратура проверит обстоятельства произошедшего и при наличии оснований примет меры прокурорского реагирования.



В прошлом году рейс теплохода «Михаил Фрунзе», который должен был двигаться по маршруту Нижний Новгород — Казань — Нижний Новгород 18—22 августа, отменили из-за подозрений на коронавирус у двух членов экипажа.

