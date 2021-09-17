В Уфе на маршруты выйдут 220 новых автобусов
В Уфе в ближайшие дни на маршруты выйдут 220 автобусов большого и среднего класса. Их власти Башкирии купили для «Башавтотранса» по лизинговой модели.
В новых автобусах есть электронная система информирования пассажиров (автоинформатор и табло), навигационная спутниковая система ГЛОНАСС, тахограф и аппарель, специальное место для инвалидной коляски.
Кроме того, транспорт оборудован восьмикамерной системой видеонаблюдения, USB-разъемом для зарядки гаджетов и автоматизированной системой мониторинга пассажиропотока.
100 новых НЕФАЗов и 120 Vector NEXT выйдут на дороги Уфы после постановки на учет, сообщается на сайте главы Башкирии.
В начале сентября «Реальное время» рассказывало об отмене нескольких автобусных маршрутов в уфимской столице. В то же время с дорог пропали востребованные у пассажиров маршрутки.ОбществоВластьИнфраструктураБизнесТранспорт Башкортостан
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