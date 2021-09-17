В Уфе на маршруты выйдут 220 новых автобусов

В Уфе в ближайшие дни на маршруты выйдут 220 автобусов большого и среднего класса. Их власти Башкирии купили для «Башавтотранса» по лизинговой модели.

В новых автобусах есть электронная система информирования пассажиров (автоинформатор и табло), навигационная спутниковая система ГЛОНАСС, тахограф и аппарель, специальное место для инвалидной коляски.

Фото: glavarb.ru

Кроме того, транспорт оборудован восьмикамерной системой видеонаблюдения, USB-разъемом для зарядки гаджетов и автоматизированной системой мониторинга пассажиропотока.

100 новых НЕФАЗов и 120 Vector NEXT выйдут на дороги Уфы после постановки на учет, сообщается на сайте главы Башкирии.

В начале сентября «Реальное время» рассказывало об отмене нескольких автобусных маршрутов в уфимской столице. В то же время с дорог пропали востребованные у пассажиров маршрутки.