На церемонию открытия логистического центра Pozis начинают съезжаться гости
На церемонию открытия логистического центра АО «Производственное объединение «Завод имени Серго» (Pozis) начинают съезжаться гости. Среди первый прибыл глава «Вертолетов России» Андрей Богинский. Вместе с ним находится управляющий директор Казанского вертолетного завода Алексей Белых.
Среди элиты татарстанской промышленности — президент Ассоциации предприятия и промышленников Александр Лаврентьев, глава ФГУП «Казанский завод точного машиностроения им. Калинина» Артур Хисамеев.
На открытие ожидается приезд генерального директора ГК «Ростех» Сергея Чемезова.Промышленность Татарстан
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