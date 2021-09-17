Новости промышленности

13:38 МСК Все новости
Новости раздела
Промышленность

На церемонию открытия логистического центра Pozis начинают съезжаться гости

12:44, 17.09.2021
На церемонию открытия логистического центра Pozis начинают съезжаться гости
Фото: Луиза Игнатьева

На церемонию открытия логистического центра АО «Производственное объединение «Завод имени Серго» (Pozis) начинают съезжаться гости. Среди первый прибыл глава «Вертолетов России» Андрей Богинский. Вместе с ним находится управляющий директор Казанского вертолетного завода Алексей Белых.

Среди элиты татарстанской промышленности — президент Ассоциации предприятия и промышленников Александр Лаврентьев, глава ФГУП «Казанский завод точного машиностроения им. Калинина» Артур Хисамеев.

На открытие ожидается приезд генерального директора ГК «Ростех» Сергея Чемезова.

Промышленность Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также