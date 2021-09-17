В Татарстане временно закрыто движение транспорта по дороге Набережные Челны — Нижнекамск — Иштеряково

Фото: Максим Платонов

С 17 сентября по 30 ноября в Тукаевском районе РТ временно закрывается движение транспорта по автомобильной дороге Набережные Челны — Нижнекамск — Иштеряково. Ограничения связаны с капитальным ремонтом участка с 0 км по 5,8 км.

Для объезда предлагаются автомобильные дороги: Набережные Челны — Заинск — Альметьевск — Нижнекамск и Набережные Челны — Нижнекамск — Южная, сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ.

Фото: mindortrans.tatarstan.ru

В Татарстане до 19 сентября закрыто движение по автодороге М-7 «Волга» — Альдермыш. Это связано с капитальным ремонтом участка с 8,4 км по 11,4 км.