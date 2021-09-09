В Татарстане до 19 сентября закрыто движение по дороге М-7 «Волга» — Альдермыш

Фото: Олег Тихонов (архив)

В Татарстане до 19 сентября закрыто движение по автодороге М-7 «Волга» — Альдермыш. Это связано с капитальным ремонтом участка с 8,4 км по 11,4 км.

Объехать закрытый участок можно по дорогам регионального значения «Усадский спиртзавод» — Чернышевка — Каймары, подъезд к «Усадскому спиртзаводу» и Каменка — Дубъязы — Большая Атня. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ.

Напомним, движение транспорта по дороге М-7 «Волга» — Альдермыш было закрыто с 26 июля по 30 августа. Это также было связано с капремонтом участка с 8,4 км по 11,4 км.



Татьяна Демина