В Татарстане мужчину обвинили в убийстве пенсионерки ради 85 тысяч рублей

В Татарстане ранее освободившегося из мест лишения свободы 31-летнего уроженца Волгоградской области обвинили в убийстве пенсионерки и похищении у нее 85 тысяч рублей, сообщили в СУ СК РФ по РТ.



По версии следствия, 17 сентября 2020 года на почве длительного употребления спиртного в поселке Аксубаево Аксубаевского района РТ обвиняемый решил похитить у 90-летней соседки деньги, зная о ее беспомощном состоянии ввиду возраста.

Для этого он перелез на ее участок через забор и направился к ней в дом. В дверном проеме он столкнулся с хозяйкой. Убедившись, что женщина дома одна, он применил насилие и потребовал сообщить, где находятся средства пенсионерки. Она опасалась за свою жизнь и сообщила, где лежат материальные ценности. Так он смог завладеть средствами на сумму 85 тысяч рублей.

Мужчина понимал, что о преступлении станет известно правоохранительным органам. Желая скрыть содеянное, он стал душить пенсионерку, а затем не менее семи раз ударил ее металлическим утюгом по голове. Женщина скончалась.

Мужчина не признал причастность к преступлению. Суд избрал в отношении него меру в виде заключения под стражу. Уголовное дело направили в Верховный суд РТ для рассмотрения по существу.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Недавно в Актанышском районе Татарстана по подозрению в убийстве 49-летней женщины задержали 55-летнего местного жителя. Он объяснил, что конфликт с женщиной у него произошел на почве любовных отношений. Из-за личной неприязни к хозяйке мужчина не меньше трех раз ударил ее ножом в грудь и не меньше двух — в спину. Женщина скончалась на месте.

Маргарита Головатенко