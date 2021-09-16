В Татарстане мужчина зарезал женщину из-за конфликта на почве любви

В Актанышском районе Татарстана по подозрению в убийстве 49-летней женщины задержали 55-летнего местного жителя. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Татарстану.

Утром 14 сентября в доме поселка Поисево был обнаружен труп 49-летней хозяйки с множественными колото-резанными ранениями грудной клетки и спины. В убийстве заподозрили местного жителя, который объяснил, что конфликт с женщиной у него произошел на почве любовных отношений. Из-за личной неприязни к хозяйке мужчина не меньше трех раз ударил ее ножом в грудь и не меньше двух — в спину. Женщина скончалась на месте.

Фото:realnoevremya.ru

Свою вину подозреваемый полностью признал. Сейчас следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего. В ближайшее время мужчине выберут меру пресечения.



Ранее в Татарстане возбуждено уголовное дело по факту убийства — женщина ударила ножом своего приятеля.

Ольга Плешкова