2,8 тыс. участков, 2,9 млн избирателей, 14 тыс. наблюдателей — как начались выборы в Госдуму РФ в Татарстане

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов (архив)

Избирательная кампания в Татарстане началась, как и запланировано, в 8 утра по московскому времени. Всего по РФ будет открыто 96 тысяч избирательных участков, из них 2 810 участков открылись в Татарстане — проголосовать будут иметь право 108 млн россиян и 2,9 млн жителей Татарстана. Об этом буквально через полчаса после открытия участков в РТ рассказал в Центральном информационном центре Андрей Кондратьев, председатель ЦИК РТ, советник премьер-министра РТ по общественным объединениям.

По его данным, 2 млн россиян находятся за рубежом, поэтому в 144 странах будут открыты 384 избирательных участка. Всего обслуживать голосование будет 880 тысяч членов УИК и ТИК. На татарстанских участках также будет работать 14 тысяч наблюдателей, из них 3 тысячи от Общественной палаты РТ. Кондратьев, уже по видеонаблюдению успев ознакомиться с положением дел на 25 избирательных участках республики, заявил:



— Из 25 участков — 18 были открыты в средних образовательных учреждениях. Были опасения у некоторых, что выборы в учебный день как-то повлияют на учебный процесс — нет, никак не повлияли. Школы работают в штатном режиме.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

О том, как сентябрьские выборы 2021 года пройдут в Татарстане, читайте в материале «Реального времени».