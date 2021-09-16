ЦИК Татарстана напомнил о запрете на агитацию 17 сентября

ЦИК Татарстана напомнил о запрете на агитацию 17 сентября. «День тишины» перед выборами официально отменили, но в соответствии с принятыми поправками при проведении многодневного голосования запрет на агитацию начинается с 00.00 часов первого дня голосования, то есть 17 сентября.

Агитационный период завершается сегодня. С этого момента запрещается предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях, сообщает пресс-служба ЦИК РТ.



Фото: realnoevremya.ru (архив)

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Татьяна Леухина