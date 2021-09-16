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ЦИК Татарстана напомнил о запрете на агитацию 17 сентября

17:35, 16.09.2021 Сюжет:  Выборы в Госдуму РФ
ЦИК Татарстана напомнил о запрете на агитацию 17 сентября
Фото: realnoevremya.ru (архив)

ЦИК Татарстана напомнил о запрете на агитацию 17 сентября. «День тишины» перед выборами официально отменили, но в соответствии с принятыми поправками при проведении многодневного голосования запрет на агитацию начинается с 00.00 часов первого дня голосования, то есть 17 сентября.

Агитационный период завершается сегодня. С этого момента запрещается предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях, сообщает пресс-служба ЦИК РТ.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

О том, как сентябрьские выборы 2021 года пройдут в Татарстане, читайте в материале «Реального времени».

Татьяна Леухина
ОбществоВласть Татарстан

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