«Оренбург» оштрафован за баннер с нацистской символикой на матче в Набережных Челнах

Футбольный клуб «Оренбург» заработал штраф за действия собственных болельщиков на выездном матче с «КАМАЗом» в Набережных Челнах в рамках Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Об этом сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза (РФС).

Контрольно-дисциплинарная комиссия (КДК) РФС оштрафовала «Оренбург» на 100 тысяч рублей за демонстрацию фанатами клуба баннера с нацистской символикой. По некоторым данным, по ходу встречи болельщики из гостевого сектора стадиона демонстрировали соответствующую атрибутику.

Фото: vk.com/fckamaz

Это уже не первая подобная выходка футбольных фанатов из Оренбурга. В 2018 году клуб получил аналогичный штраф по итогам матча с «Олимпийцем». Сейчас история повторилась на игре в Набережных Челнах.

В прошлом году у футбольных фанатов «Оренбурга» прошли обыски, в ходе которых у них была обнаружена радикальная и нацистская символика. Правоохранители заинтересовались болельщиками после того, как представители группировок «Оренбургские молоты» и «Прайд» напали на болельщиков «Уфы».

Несмотря на относительную регулярность таких акций в поддержку нацизма, РФС до сих пор не спешит принимать более строгие меры наказания для «Оренбурга», ограничиваясь смешными для футбола штрафами.

Напомним, что в России установлен запрет использования в любой форме нацистской символики как оскорбляющей многонациональный народ и память о понесенных в Великой Отечественной войне жертвах.