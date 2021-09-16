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Сборная Татарстана проиграла в финале чемпионата России по бадминтону

22:41, 16.09.2021
Сборная Татарстана проиграла в финале чемпионата России по бадминтону
Фото: badm.ru

В Саратове завершился чемпионат России по бадминтону среди регионов страны.

Второе место на турнире заняла сборная Татарстана. В финале татарстанская команда выиграла оба одиночных поединка, но уступила в трех парных, проиграв подмосковным бадминтонистам со счетом 2:3 и довольствовавшись серебряными наградами.

Третью строчку разделили сборные Башкортостана и Нижегородской области.

Татарстан на турнире в Саратове представляли Сергей Сирант, Павел Монич, Евгения Косецкая, Регина Галиахметова и Анастасия Редькина.

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