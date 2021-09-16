Сборная Татарстана проиграла в финале чемпионата России по бадминтону
В Саратове завершился чемпионат России по бадминтону среди регионов страны.
Второе место на турнире заняла сборная Татарстана. В финале татарстанская команда выиграла оба одиночных поединка, но уступила в трех парных, проиграв подмосковным бадминтонистам со счетом 2:3 и довольствовавшись серебряными наградами.
Третью строчку разделили сборные Башкортостана и Нижегородской области.
Татарстан на турнире в Саратове представляли Сергей Сирант, Павел Монич, Евгения Косецкая, Регина Галиахметова и Анастасия Редькина.Спорт
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым