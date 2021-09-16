В Советском районе Казани построили второе здание детского сада №182 «Веснушка» — видео

В Советском районе Казани построили второе здание детского сада №182 «Веснушка». Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Детский сад №182 комбинированного вида с татарским языком воспитания и обучения открылся в ЖК «Весна 2» по улице Азата Аббасова в конце 2020 года. В этом году построили новый корпус дошкольного учреждения. Здание рассчитано на 120 мест, в том числе 40 ясельных, здесь планируется открыть шесть групп. Его построили за счет средств бюджета Татарстана и субсидии из федерального бюджета по национальному проекту «Жилье и городская среда».

Сегодня на совещании о реализации нацпроектов в Казани сообщили, что по федеральному проекту «Современная школа» в татарстанской столице построили четыре общеобразовательных учреждения. Еще три школы появились за тот же период по национальному проекту «Жилье и городская среда». Более 6 тысяч новых мест создали благодаря строительству дошкольных образовательных учреждений.