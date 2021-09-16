В Казани на реализацию нацпроектов за три года направили более 26 млрд рублей

В Казани за три года на реализацию национальных проектов направили 26,4 млрд рублей. Об этом сообщается на сайте мэрии столицы Татарстана.

Нацпроекты реализуются в городе с 2019 года. В этом году в Казани ведется работа по 10 из них в рамках 21 регионального проекта, которые затрагивают приоритетные отрасли экономики и социальной сферы.

По федеральному проекту «Современная школа» в татарстанской столице построили четыре общеобразовательных учреждения. Еще три школы появились за тот же период по национальному проекту «Жилье и городская среда». Более 6 тысяч новых мест создали благодаря строительству дошкольных образовательных учреждений.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Сейчас в нормативном состоянии благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги» находятся 83% казанских дорог. К 2024 году этот показатель должен достигнуть 85%. В рамках этого же нацпроекта завершилось строительство участка Большого Казанского кольца протяженностью 2 км — от ул. Мидхата Булатова до ул. Технической.

Кроме того, в этом году завершится масштабная работа в рамках двух очередей благоустройства набережной озера Нижний Кабан. На участке около театра им. Г. Камала планируется устроить навес, световое и звуковое оснащение, провести комплексные мероприятия по озеленению территории, дооснастить набережную малыми архитектурными формами — скамейками, урнами, навигационными стендами, рассказал замруководителя исполкома Игорь Куляжев на совещании о реализации нацпроектов. Все работы пройдут в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

По нацпроекту «Экология» в 2020 году завершилось строительство очистных сооружений на сетях ливневой канализации по Сибирскому тракту. По региональному проекту «Оздоровление Волги» продолжается реконструкция биологических очистных сооружений канализации (1-й этап).

Татьяна Леухина