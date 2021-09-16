Мурашко заявил, что в России смертность от случайных отравлений алкоголем за 12 лет снизилась на 60%

Фото: Максим Платонов

В России с 2008 по 2020 годы потребление алкоголя снизилось с 15,7 до 9,1 литра этанола на душу населения. Смертность от случайных отравлений алкоголем за 12 лет снизилась на 60%, рассказал глава Минздрава страны Михаил Мурашко.

— Российская Федерация твердо привержена видению безопасного Европейского региона ВОЗ, свободного от вреда, причиняемого алкоголем, и предпринимает все усилия, чтобы воплотить это видение в жизнь, — сказал министр на сессии Европейского регионального комитета ВОЗ.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Сейчас в рамках федерального проекта «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» в стране разрабатываются и внедряются новые эффективные популяционные меры как информационного, так и регуляторного характера, передает «РИА Новости» его слова.

В понедельник в Роспотребнадзоре по Татарстану сообщили, что в республике за первые девять месяцев 2021 года выросло количество острых отравлений алкоголем и спиртосодержащими жидкостями. По сравнению с январем — августом прошлого года этот показатель вырос в 1,5 раза (448 и 303 случая соответственно).

А в июне стало известно, что в пандемию россияне стали больше умирать от алкоголя. В 2020 году он стал причиной смерти 50 435 россиян. В 2019-м их количество было меньше — 47 427.



Татьяна Леухина