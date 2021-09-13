В Татарстане за первые 9 месяцев 2021 года в 1,5 раза выросло число острых отравлений алкоголем

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане за первые девять месяцев 2021 года выросло количество острых отравлений алкоголем и спиртосодержащими жидкостями. По сравнению с январем — августом прошлого года этот показатель вырос в 1,5 раза (448 и 303 случая соответственно).

Показатели смертности от острых отравлений алкогольсодержащей продукцией за первые девять месяцев этого года оказались ниже аналогичного периода прошлого года на 7,5% — 144 и 156 случаев соответственно, сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по РТ.

396 зарегистрированных в Татарстане в январе — июле случаев острых алкогольных отравлений (88,4%) приходятся на граждан 18 лет и старше. Подобные инциденты зафиксировали и среди подростков 15—17 лет (30 случаев, или 6,7%), и среди детей в возрасте до 14 лет включительно (22 случая, или 4,9%).

43,8% от отравившихся — это нетрудоустроенные, еще 15,6% приходится на работающее население, еще 9,4% — на пенсионеров. Процент случаев отравления школьников составил 8,5%, учащихся — 2%, прочих лиц — 20,7%.

Фото: realnoevremya.ru

В структуре преобладают отравления этанолом — 76%. На метанол приходятся 7%. Еще 14% — случаи отравления неуточненным спиртом, в том числе 4,8% — суррогатами алкоголя. 2% приходятся на другие спирты, 1% — на 2-пропанол.



В июне сообщалось, что в пандемию россияне стали больше умирать от алкоголя. В 2020 году он стал причиной смерти 50 435 россиян. В 2019-м их количество было меньше — 47 427.



Татьяна Демина