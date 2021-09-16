В Казани на фасаде гостиницы «Татарстан» появился Pac-Man, «съедающий» дни выборов — видео

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В Казани сегодня вечером на фасаде гостиницы «Татарстан» появилась необычная проекция. Видео опубликовано в социальных сетях.

На проекции Pac-Man «съедает» числа 17, 18 и 19. В эти дни в России пройдут выборы в Госдуму.

В марте в небе над Казанью, возле центра семьи «Казан», появился знак Бэтмена. Это была рекламная кампания фильма «Лига Справедливости Зака Снайдера».