В небе над Казанью появился знак Бэтмена
В небе над Казанью, возле центра семьи «Казан», появился знак Бэтмена. Это рекламная кампания фильма «Лига Справедливости Зака Снайдера».
Помимо Казани, сигнал супергероя вселенной DC с проекцией «Лиги справедливости» появился еще в трех городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, сообщили в telegram-каналах.
Фильм появился на платформе HBO Max, в России — на «Кинопоиск HD».
Кинолента — режиссерская версия комиксного блокбастера «Лига справедливости», который вышел в 2017 году.
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