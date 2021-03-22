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В небе над Казанью появился знак Бэтмена

21:18, 22.03.2021 3
В небе над Казанью появился знак Бэтмена
Фото: скриншот

В небе над Казанью, возле центра семьи «Казан», появился знак Бэтмена. Это рекламная кампания фильма «Лига Справедливости Зака Снайдера».

Помимо Казани, сигнал супергероя вселенной DC с проекцией «Лиги справедливости» появился еще в трех городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, сообщили в telegram-каналах.

Фильм появился на платформе HBO Max, в России — на «Кинопоиск HD».

Кинолента — режиссерская версия комиксного блокбастера «Лига справедливости», который вышел в 2017 году.

Татьяна Леухина
ОбществоКультура Татарстан
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