В Казани возобновил работу визовый центр Ирландии

В России возобновляют работу визовые центры Ирландии. Прием документов на краткосрочные визы категории С, которые нужны, в том числе, для посещения страны с туристическими целями, начал принимать и офис в Казани.

Записываться на прием в визовый центр необходимо заранее, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России со ссылкой на данные визового оператора VFS Global.

Фото: pixabay.com

По данным Минздрава Ирландии, для въезда в страну россиянам нужна справка с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19, сделанного не ранее чем за 72 часа до прибытия. Детям до 12 лет тестирование проходить не нужно. Прибывающим нужно заполнить специальную форму https://travel.eplf.gov.ie/en.

В июне в Казани возобновил работу визовый центр Испании.

18 июня Россия возобновила авиасообщение с Ирландией.

Татьяна Леухина