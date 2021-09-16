В Совфеде заявили о готовности Apple оказывать содействие российским властям

В комиссии Совфеда по защите госсуверенитета позитивно оценили готовность Apple к диалогу и оказанию содействия органам власти России. Об этом заявили сенаторы.



Сложившаяся ситуация, по мнению сенаторов, еще раз доказывает, что все крупные иностранные цифровые компании должны в ближайшее время зарегистрировать представительства в России, передает «РИА Новости».

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— Комиссия в тесном сотрудничестве с другими органами власти и гражданским обществом продолжает свою работу для предотвращения любого вмешательства в российский электоральный суверенитет, — говорится в заявлении.

Ранее от компании Apple и Google потребовали устранить нарушения по вмешательству в парламентские выборы в России. Прокуратура 9 сентября направила их руководителям соответствующие представления. Какие именно нарушения допустили иностранные IT-компании, не уточняется.

В начале года Apple также согласилась с законом о предустановке приложений на гаджеты. После завершения первой настройки iOS направляет пользователя в специальную коллекцию приложений App Store. Там ему предлагается установить приложения российских разработчиков: «Яндекс.Браузер» или голосовой ассистент «Маруся». Окно можно закрыть, тем самым отказаться от установки ненужного софта.

Татьяна Леухина