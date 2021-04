Apple даст возможность пользователям отказаться от российского софта в новых iPhone

Apple предлагает установить российские программы на свои устройства, в отличие от производителей android-смартфонов. В Сети появилось видео, как выглядит установка софта.

После завершения первой настройки iOS теперь направляет пользователя в специальную коллекцию приложений App Store. Там пользователю предлагается установить приложения российских разработчиков: «Яндекс.Браузер» или голосовой ассистент «Маруся». Окно можно закрыть, тем самым отказаться от установки ненужного софта.

