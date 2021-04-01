Apple даст возможность пользователям отказаться от российского софта в новых iPhone

Apple предлагает установить российские программы на свои устройства, в отличие от производителей android-смартфонов. В Сети появилось видео, как выглядит установка софта.

После завершения первой настройки iOS теперь направляет пользователя в специальную коллекцию приложений App Store. Там пользователю предлагается установить приложения российских разработчиков: «Яндекс.Браузер» или голосовой ассистент «Маруся». Окно можно закрыть, тем самым отказаться от установки ненужного софта.

Here is how it looks in the actual setup. pic.twitter.com/QOUwwIGSnx — Khaos Tian (@KhaosT) April 1, 2021

Ранее пользователи смартфонов Samsung пожаловались в соцсетях на то, что после обновления операционной системы у них появились приложения «Яндекс.Браузер», «Яндекс.Диск» и «Яндекс.Карты», которые нельзя удалить. В компании это объяснили требованием об обязательной предустановке российских приложений на телефоны, планшеты, компьютеры и «умные» телевизоры.

В Минцифры России высказались против практики предустановки неудаляемых приложений на гаджеты и технику. Там подчеркнули, что в законодательстве нет никаких условий о невозможности удалить предустановленные программы.

Татьяна Леухина